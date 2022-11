Cinquante ans de mariage pour Jacqueline et Marc à Mons

De rendez-vous en cachette au grand amour: Christine et Silvio, d’Eugies, sont mariés depuis 50 ans Christine Jonas et Silvio Vignocchi se sont mariés le 4 septembre 1972. Un demi-siècle plus tard, ils ont fêté leurs noces d’or.

Noces d’or pour les époux Vignocchi et Jonas. - L.P.

Par L.P.

Christine est née à Frameries le 31 décembre 1952. Après des études à l’école des Sœurs puis à Pâturages, elle suit une formation en coiffure à Mons. Elle est engagée dans un salon en tant qu’ouvrière à la rue des Ecluses.

Silvio a vu le jour à Wasmes le 27 mai 1951. Après avoir suivi les cours en dessin industriel, soudure et comptabilité aux Aumôniers de Boussu, il débute à l’âge de 16 ans en tant que chauffagiste chez Jaucot à Ghlin où il restera durant 12 ans.

Des échanges de regard

La rencontre entre Christine et Silvio s’est produite grâce à leurs deux sœurs respectives qui étaient amies. En 1969, la jeune fille organise une « boum » où Silvio était présent. Après quelques échanges de regard, de courrier et quelques rendez-vous en cachette derrière l’usine Daewoo à Frameries, ils se marient. De leur amour sont nés Lorenzo en 1974 et Virginie en 1980.

À noter que Silvio a créé sa propre petite entreprise. Il fabrique des inserts. La Société Precicom Produits située dans le zoning industriel de Cuesmes dont font également partie les deux enfants. Une affaire très prospère surtout en cette période.

Quatre petits-fils font également le bonheur de nos jubilaires : Luca, Isaac, Samuël et Dario. Félicitations. Auguri.