Argent, art, amour et rock’n’roll avec le spectacle «Les Borkman» au théâtre du Manège à Mons

Christophe Sermet et sa fabuleuse équipe d’acteurs adaptent l’une des dernières pièces d’Ibsen (auteur de théâtre de la fin du 19e siècle), John Gabriel Borkman.

Intemporelle, actualisée et sans fioritures, la pièce conserve les émotions originales. L’argent, l’art et l’amour sont les questions brûlantes au cœur de ce drame compact et intense. La musique live participe à l’action avec l’énergie pulsionnelle d’un concert de garage-rock. Comme toujours, Christophe Sermet propose un théâtre qui interpelle, dérange, tout en mélangeant les genres, du tragique au comique. Un théâtre où le jeu d’acteurs est la priorité.