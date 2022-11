Le Refuge des Collines intervient pour sauver 226 animaux: plusieurs d’entre eux sont malheureusement décédés

L’homme était un vrai passionné d’oiseaux. Canaris, pigeons, coqs, poules… Autant d’animaux qui ont été dernièrement délaissés. Non, leur propriétaire ne les traitait pas dans de mauvaises conditions. Il ne les a pas non plus lâchement abandonnés. L’homme est malheureusement décédé, laissant derrière lui tous ses animaux.

Inquiète par le sort qui allait leur être réservé, une voisine du défunt a contacté l’association Opale, le Refuge des Collines, afin de savoir si une prise en charge des animaux était possible. « Après contact avec la zone de police, nous avons pu secourir les animaux qui nous ont été confiés par la famille du défunt ».