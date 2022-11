Une quarantaine de «supercars» exposées du 9 décembre au 29 janvier à Autoworld

Une nouvelle sélection de supercars issues de collections privées et de musées internationaux seront rassemblées pour la fin d’année à Bruxelles, dans la foulée de l’exposition « Supercar Story » qui avait attiré 65.000 personnes l’an dernier.

Au programme, « un beau mélange de voitures historiques et modernes, ainsi que des voitures homologuées pour la route et leurs dérivés de course », promettent les organisateurs.