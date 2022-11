Retour des Petits-déjeuners Oxfam à Jette le 20 novembre

Les Petits déjeuners Oxfam permettent chaque année de soutenir des actions et projets de justice économique, sociale et climatique. Cette année, les bénéfices engendrés permettront notamment de soutenir l’association Selyn : ( https ://petitsdejeuners.oxfammagasinsdumonde.be/en.../ ), qui lutte contre la précarité menstruelle des femmes vivant dans les zones rurales défavorisées du Sri Lanka. Une question encore souvent taboue, mais qui touche pourtant à de nombreux enjeux tels que la santé, l’éducation, l’égalité de genre ou l’environnement.

Après deux années de restrictions sanitaires et d’éditions ‘à emporter’, les Petits-déjeuners Oxfam fêtent cette année le grand retour du traditionnel rassemblement solidaire en salle. Un moment gourmand, convivial et solidaire à partager entre amis ou en famille le 20 novembre à Jette.

Selyn a été fondée il y a 30 ans par une avocate soucieuse de préserver le savoir-faire traditionnel des tisserands sri-lankais et de donner plus d’opportunités aux femmes vivant en zone rurale. Constituée de 15 artisanes à l’époque, Selyn est aujourd’hui une des principales entreprises sociales du pays, spécialisée dans le tissage artisanal et travaillant dans le respect des principes du commerce équitable. En 2009, la fondatrice de Selyn a créé la Fondation Selyn de développement socio-économique comme outil complémentaire de renforcement et d’autonomisation du réseau d’artisans.