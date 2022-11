Éclairage éteint durant la nuit à Mons-Borinage: les citoyens craignent surtout pour leur sécurité, «c’est hyper dangereux»

Bientôt une caméra de surveillance par 85 habitants à Jurbise: «Du jamais vu dans la région», souligne Jacqueline Galant Jacqueline Galant, la bourgmestre de Jurbise, va équiper sa commune de 120 caméras de surveillance, dans des endroits stratégiques. Une première partie sera installée le mois prochain.

Par Inès Onana

Une caméra par 85 habitants pour une commune d’à peine 60 km², c’est du jamais vu dans la région. Au total, 120 caméras seront installées. Et elles auront plusieurs utilités.

Pour Jacqueline Galant, la sécurité est une priorité. « Ces caméras vont dissuader les cambrioleurs. Bien que le nombre de vol ait diminué, un vol commis est un vol de trop », précise la bourgmestre.

La commune comptait 21 caméras depuis 2005, 120 de plus vont donc être installées, à partir cette année. Les dernières seront placées en 2024. Trois catégories de caméras seront mises en place : des mobiles pour une surveillance panoramique, des fixes et des ANPR. Ces dernières lisent les plaques d’immatriculation en temps réel et peuvent être reliées à une banque de données.

Ces caméras seront également utilisées pour lutter contre les dépôts d’immondices et la délinquance. Un des objectifs est aussi d’améliorer la sécurité routière. « Le but, c’est de pouvoir suivre l’itinéraire de chaque voiture qui entre dans la commune et ainsi de faciliter la recherche d’un véhicule qui a commis une infraction ». Les entrées et sorties de la commune seront desservies par des caméras ainsi que des endroits dits « sensibles ».

En temps réel mais pas que

Faciliter le travail de la police, c’est aussi le but de ces caméras. « Les gens se plaignent qu’il n’y a plus assez de policiers dans les rues. Les caméras répondent à cette demande puisque c’est une surveillance constante », nous précise la bourgmestre.

La structure de ce réseau reposera sur deux serveurs centraux, l’un à l’administration communale et l’autre au bureau de police de Jurbise. Ces caméras permettront la visualisation en temps réel des images mais aussi leur enregistrement. « Comme Jurbise ne compte pas couper son éclairage de nuit, la surveillance restera efficace ».

La commune veut également lutter contre l’impunité. « Ces caméras vont permettre à la police et à nos agents constatateurs de retrouver facilement les auteurs d’infractions. Le but, c’est d’aller au bout des choses. »

Ces caméras pourront également servir aux particuliers. Leurs caméras ne peuvent pas donner sur la voie publique, ce qui peut compliquer les choses lors de plaintes. « Là au moins, nos caméras apportent une couverture complète de la commune ».

500.000 euros

Mais la sécurité a un coût. Le budget pour l’installation de ces caméras s’élève à 500.000 euros. « Il faut savoir où mettre ses priorités. De nombreuses communes commencent également à en installer comme nous le faisons. »

En plus de son nombre impressionnant de caméras, la commune de Jurbise se distingue par sa volonté de laisser allumer son éclairage de nuit alors que toutes les autres communes de l’arrondissement ont décidé de l’éteindre de minuit à 5h. « Il y a plein d’autres choses sur lesquelles on pourrait économiser parce qu’elles ne sont pas aussi prioritaires. »

Aucune aide d’autres institutions belges n’a été apportée aux communes pour leur sécurité, ce que Jacqueline Galant regrette. « Beaucoup de responsabilités sont mises sur le dos des communes. Il est temps d’avoir de vraies discussions avec l’ensemble des structures du pays », conclut la bourgmestre de Jurbise.