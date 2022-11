Big Bang!: festival de musique audacieuse pour jeunes oreilles à Bruxelles

Bozar accueille le festival de musique Big Bang ! le 6 novembre. Une foule de concerts, d’installations sonores originales, de performances (d)éto(n)nantes et d’activités feront la joie des jeunes et moins jeunes oreilles.

Au programme l’installation de chorale interactive SMing, les 108 flûtes de Serafyn, Klank De Kleuren et son univers audiovisuel en mouvement, le spectacle ludique (et poétique) Wires, Strings & Other Things, les percussions metal d’Aya Suzuki, la Music Box de Junior Akwety, les chansons-virelangues de Meredith, le conte de fées cinématographique SHEL(L)TER et son ensemble musical de coquillages, l’Orchestre International du Vetex pour danser à la mode balkanique, les fables et chants ancestraux du folk lituanien et le spectacle afro du duo SECO… Tout une journée de surprises sonores à Bozar, de 7 à 77 ans !