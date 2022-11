La librairie «Peinture fraîche» déménage rue Lesbroussart à Ixelles

« Au nº9, ‘Peinture fraîche’ fera ce qu’elle a l’habitude de faire : vendre des beaux livres d’art », explique Philippe Demoulin, propriétaire et gérant de l’enseigne. « Et au nº39, où siégeait la librairie ‘Au pied du mur’, elle vendra également de la littérature, de la poésie, des livres de jeunesse ou encore des romans graphiques. ».

Art, photographie, architecture, cinéma, graphisme, Japon, street-art… Telles sont les thématiques proposées par les ouvrages de la librairie « Peinture fraîche ». Sa collection compte plus de 14.000 titres, disponibles en rayons ou en ligne. Implantée jusqu’il y a peu rue du Tabellion, dans le quartier du Châtelain, « Peinture fraîche » vient de s’installer rue Lesbroussart, aux numéros 9 et 39.

La boutique reste donc bien implantée dans le paysage ixellois, et notamment auprès des écoles d’art, comme l’Ecole de recherche graphique (ERG) ou La Cambre. Leurs étudiants et leurs enseignants comptent parmi ses plus fidèles clients. Les contacts avec le CIVA, le centre d’architecture situé rue de l’Ermitage, sont également fréquents.