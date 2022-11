Salon National Artist Market à Tour & Taxis

Pendant trois jours, du 4 au 6 novembre, à la Maison de la Poste située sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles, plus de 60 artistes et initiatives culturelles locales actifs dans la mode, les arts plastiques, le design, la musique et l’édition expose leurs créations.

C’est pour eux, l’occasion de vendre et raviver l’enthousiasme du grand public autour de la scène artistique belge ! ⁠Une expérience immersive au sein de la scène artistique locale, le Nationa(a)l Artist Market donnera la chance de rencontrer et d’acheter aux artistes.⁠ Cette bourse d’art met en avant des artistes belges dont plusieurs sont issus de Bruxelles.