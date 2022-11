Meshek poignardé chez lui, à Mons, sous les yeux de son enfant: une instruction est ouverte, on a procédé à l’autopsie

Drame à Mons: Meshek, 25 ans, poignardé à mort ce vendredi, «ils l’ont tué devant son fils!» Les secours sont intervenus en nombre ce vendredi. Un jeune homme de 25 ans a été retrouvé mort chez lui, à Mons. Il a reçu plusieurs coups de couteau. Un crime terrible qui laisse ses proches dans un mélange d’incompréhension et de colère…

Le drame a eu lieu à la rue Verte à Mons. - E.G.

Par Thomas Dimos

Ce vendredi, en plein après-midi, de nombreux véhicules de police et ambulances se précipitent vers la rue Verte à Mons. Rapidement, la rue est bouclée. Interdiction de s’approcher. Le corps sans vie de Meshek, 25 ans, a été retrouvé.

Ce sont l’incompréhension et la frustration qui règnent au croisement de la rue de Nimy et de la rue Verte. James, le beau-frère de la victime, entouré des plus proches amis de Meshek, est dans l’inconnu, derrière le périmètre de sécurité. Il n’a reçu que des bribes d’informations. Pas assez pour comprendre comment on a pu ôter la vie à son beau-frère…

La rue est inaccessible. - E.G.

« Un sportif »

Meshek n’avait que 25 ans. Il était sportif. Ses amis sont unanimes, à mains nues, jamais il n’aurait perdu une bagarre. « Impossible qu’il perde en un contre un. C’était un sportif, très costaud. Sans faire de sport de combat, il savait combattre. »

D’après nos informations, Meshek a reçu de nombreux coups de couteau au niveau du thorax. Pourtant, il semble qu’il avait laissé son agresseur rentrer chez lui… D’après son beau-frère, il n’y a pas de marque d’effraction sur la porte d’entrée de son appartement.

La police a rapidement bouclé les lieux. - E.G.

Sous les yeux de ses enfants

Meshek avait deux enfants. Leur mère travaillait à Bruxelles au moment des faits. C’est donc lui qui gardait ses fils de quelques mois et de 2 ans. Lorsque la police a découvert le corps, son fils de 2 ans se tenait à ses côtés. Une image qui n’évoque que du dégoût à son beau-frère. « Ce n’est pas humain de faire des trucs comme ça ! C’est incompréhensible ! Ils l’ont tué devant son fils ! »

James, son beau-frère, restera sur place aussi longtemps qu’il le faudra pour obtenir des réponses à ses questions. Les policiers lui ont dit qu’il ne pourrait voir le corps que le lendemain… Ce vendredi soir, les policiers étaient encore sur place. Le parquet, de son côté, est descendu sur place mais n’a pas fait de commentaires.