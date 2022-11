Une Pierre de Rosette pour le Climat débarque place Schuman en marge de la COP27

Un convoi cycliste et agricole a accompagné la Pierre samedi matin, depuis l’atelier de sa sculptrice à Limelette (Brabant wallon) jusqu’à la place Schuman. Dimanche, elle sera officiellement inaugurée par Nicolas Van Nuffel de la Coalition Climat et Adélaïde Charlier de Youth for Climate. À cette occasion également, une capsule temporelle reprenant l’histoire du projet et un état des lieux de la situation actuelle en Belgique, y sera installée pour une ouverture prévue 100 ans plus tard, le 6 novembre 2122.