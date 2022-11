Pro League: un collectif de riverains s’oppose au projet du nouveau stade de l’Union Saint-Gilloise au Bempt

Le collectif «Bempt», qui rassemble des habitants et associations de la commune bruxelloise de Forest, annonce clairement, dans un communiqué transmis dimanche, son opposition au projet de construction d’un nouveau stade pour le club de foot l’Union Saint-Gilloise non loin du site d’Audi Forest, à proximité du Bempt.

Le collectif déplore le manque de transparence et de concertation quant à ce projet, évoquant «plus d’un an de rumeurs, de projets dissimulés». Il déplore la volonté d’en faire un «véritable projet immobilier (...) sur une zone naturelle protégée, dernier poumon vert du sud de Bruxelles», avec «un hôtel de luxe, des restaurants, mais aussi des festivals de musique pendant l’été».

Pour le collectif Bempt, la construction de ce stade n’est pas écologique, constituant «une nouvelle étape dans la bétonisation et la densification du dernier poumon vert de Forest, en addition du mégastade de hockey sur gazon déjà en projet à 700 mètres seulement».

«Le Bempt est un parc populaire où de nombreuses familles vont pique-niquer le week-end, et profiter de leur jardin public. Cette utilisation est incompatible avec les nombreux problèmes de sécurité qui entourent les stades de Pro League et qui nécessitent une présence policière permanente trois heures avant et après chaque match», pointe encore le collectif.

Les riverains appellent la commune à s’opposer à la construction du stade sur ce site.