Vous avez participé aux manifestations de septembre, près de 10.000 personnes étaient présentes dans les rues de Bruxelles. Une grève générale est aussi annoncée le 9 novembre. Pensez-vous que le message passe auprès des autorités fédérales ?

Chez les citoyens, certainement, en fonction des difficultés qu’ils vivent. On espère aussi que l’État fédéral et les employeurs se rendent compte combien les citoyens sont au bord de la rupture et n’arrivent pas à joindre les deux bouts. Que les prix de l’énergie coûtent désormais plus cher que de rembourser sa maison, et qu’on n’a pas toujours d’explications valables sur ces augmentations. Sans oublier la spéculation et la dérégulation du marché. L’État a pris des mesurettes qui répondent à des problèmes de manière ponctuelle, mais on attend de vraies mesures qui protégeront l’ensemble de la population.