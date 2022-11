Adrien Trebel de retour avec Anderlecht après près de trois mois d’absence: «Je voulais rejouer avant le Mondial, le défi est réussi»

« Personnellement, c’était la rencontre que j’avais notée dans mon agenda… même si je savais que le staff médical ne partageait pas mon avis », expliquait le Français après coup avec un grand sourire. « Je voulais rejouer avant le Mondial. En ce sens, le défi est réussi, et ce d’autant plus que je n’ai eu aucune appréhension, pas la moindre crainte à aller dans les duels face à cette équipe solide et physique, contre laquelle il faut pouvoir se montrer costaud. La carte jaune que je prends en fin de match ? Elle était nécessaire, sinon Frey partait seul au but. »

« Je connais mon corps mieux que quiconque »

En réalité, Adrien Trebel a rapidement pu travailler en individuel après son opération. Mais entre un travail isolé et les duels engagés auxquels il nous a habitués, il y a de la marge. « Il y a deux semaines, j’avais sollicité un rendez-vous avec le chirurgien Geert Declercq. Il savait que j’allais forcer un retour prématuré. Il ne m’a pas dit non mais pas oui non plus. En réalité, il aurait aimé que je patiente encore deux semaines mais on a privilégié l’option de raccourcir ce délai par deux, parce que je connais mon corps mieux que quiconque. Mentalement, j’étais prêt à jouer, à aider cette équipe assez jeune, dont certains éléments sont appelés à devenir les cadres de l’équipe nationale dans le futur. Je commence à être assez âgé et mon rôle est de les guider au mieux comme je l’avais fait en début de saison. Là, à l’Antwerp, on a de nouveau senti ce que l’entraîneur essaie de mettre en place. Il veut du mouvement entre les lignes du jeu dans les petits espaces. On a déjà les fondations avec une défense solide qui nous a permis de signer une nouvelle « clean-sheet » qui fait du bien. On doit encore améliorer la finition… »