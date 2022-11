Le dragon, le Beffroi, saint Georges et tous les symboles de Mons dans une gigantesque fresque sur le mur de la police!

On y voit notamment les éléments du folklore montois : le dragon, les diables, saint Georges, les hommes blancs mais aussi les monuments importants comme le Beffroi. Le mur entourant le grand bâtiment de la police de Mons-Quévy, sur le boulevard Sainctelette, prend des couleurs.

.

La zone de police se réjouit de ce projet. « Police et folklore, un combo unique et exceptionnel qui n’existe qu’à Mons, représenté sur cette magnifique fresque par Dourone », annonce-t-elle. Cet artiste espagnol travaille en duo avec sa compagne qui se fait appeler Elodieloll. L’équipe a déjà réalisé un grand nombre de fresques, notamment en France, en Suisse mais aussi au Brésil et aux Etats-Unis.