Cette adresse incontournable de Bruxelles propose des raclettes et fondues à la truffe!

La saison des raclettes et des fondues est officiellement lancée ! À l’approche de l’hiver et avec les températures qui diminuent, quoi de mieux que de se réchauffer autour d’une bonne raclette ou fondue ? Mais ne cherchez plus : on a trouvé l’endroit rêvé ! À quelques centaines de mètres de la Grand-Place de Bruxelles, ce restaurant à décidé de combiner le plaisir de la raclette et de la fondue avec celui de la truffe…

Cet endroit, c’est Les Fondus de la Raclette. Dans ces deux spécialités savoyardes, en fin de préparation, de la crème de truffe y est plongée : de quoi décupler le plaisir !