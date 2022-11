Marché de Noël du 10 au 20 décembre à Saint-Josse: «Il faut préserver la magie des fêtes de fin d’année»

Le bourgmestre Emir Kir et l'échevine du Tourisme Dorah Ilunga sont unanimes: « Il faut préserver la magie des fêtes de fin d'année. Nous en avons tous besoin. Même en temps de crise, il faut pouvoir se réserver des moments où l'on célèbre et où la joie prend le dessus pour nous aider à tenir bon. Le quotidien n'est pas simple avec la succession des crises et nous voulons préserver ces traditions qui nous tiennent à cœur et qui rassemblent. Nous avons opté pour une approche rationnelle. Nous ne ferons pas de nouvelles acquisitions ni de locations et nous utiliserons le matériel dont nous disposons déjà et qui est équipé de LED. Du côté des illuminations, une harmonisation a été prévue au niveau régional et Sibelga avec des horaires et jours plus réduits afin de réaliser des économies d'énergie »