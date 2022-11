L’hôtel Belmont du quartier Alhambra bientôt transformé en appartements pour étudiants

« Le complexe résidentiel BLVD10 est notre contribution à la réhabilitation du quartier Alhambra et de l’ensemble du quartier Nord », indique Dominique Van Etterijk, Managing Director chez Dyls. « Avec ce projet, nous apportons une réponse à la forte croissance démographique que connaît la capitale et contribuons à combler le besoin impérieux de logements de qualité et, surtout, abordables. Cette transformation d’un bâtiment dégradé en un complexe résidentiel se fera de surcroît sur l’emplacement existant, sans empiéter sur un espace supplémentaire. »

Espaces partagés

La phase de démolition du bâtiment démarrera sous peu. Le promoteur a fait appel au cabinet d’architectes hasseltois a2o afin de transformer le bâtiment en un lieu moderne et convivial, à l’intérieur comme à l’extérieur. Le projet prévoit au total 56 unités d’habitation et un espace commercial, répartis sur six étages. L’aménagement des 13 appartements reste à définir et les 43 studios seront livrés meublés et prêts à vivre.