Le CPAS de Jette propose une aide financière pour la classe moyenne en matière d’énergie

Le CPAS de Jette souhaite ainsi cibler les pensionnés, les familles monoparentales et les ménages disposant d’un revenu moyen.

La cellule énergie du CPAS peut également conseiller et accompagner les citoyens dans leurs démarches liées à l’énergie, telles que les conditions d’obtention du statut de client protégé, la négociation d’un plan de paiement avec un fournisseur, l’analyse des factures d’énergie, et des conseils en matière de réduction de la consommation. Durant la semaine de l’énergie, qui se déroulera du 7 au 10 novembre, le CPAS et la cellule énergie viennent à la rencontre des citoyens pour répondre à leurs interrogations.