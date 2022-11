Un marathon Black Panther à Imagix Mons pour les fans de l’univers Marvel

Les matches de la Belgique sur grand écran au cinéma Imagix à Mons! Imagix invite ses clients à couper leurs chauffages et à venir s’enflammer devant les Diables Rouges lors de la diffusion des matches aux cinémas Imagix de Mons, Tournai et Huy !

Par la rédaction

L’occasion de se retrouver entre amis ou en famille devant un grand écran le tout dans une ambiance de folie !

Un bar sera installé directement en salle pour le plus grand confort des clients. Imagix vous invite à profiter tous ensemble d’une salle chauffée plutôt que d’allumer le chauffage individuellement. De quoi vivre un moment inoubliable, tous ensemble et bien au chaud !

Les rendez-vous

Le premier rendez-vous se fera le 23/11 dès 19h avec le match de la Belgique contre le Canada. Ensuite, le 27/11 pour le match Maroc-Belgique et enfin le 01/12 pour le match de la Croatie contre la Belgique.

Plusieurs formules sont disponibles à la vente sous la forme de « Pack Foot ». Le pack enfant, le pack adulte ou le pack VIP.

« Vivre entre amis, comme dans un vrai stade, un match sur super grand écran, c’est comme si on y était. Toute la Belgique supportera nos Diables Rouges et Imagix offre cette possibilité. Seul, en famille ou avec votre entreprise, il y a des formules pour toutes et tous », explique Jan Staelens (CEO Imagix).

Rendez-vous donc dans les cinémas Imagix de Mons, Tournai et Huy.

