Les révélations de Bruxelles et du Brabant wallon au Gault&Millau 2023: le restaurant de Jean-Michel Zecca élu meilleur italien de l’année

Gault&Millau a présenté la vingtième édition du Guide belge devant un public de plus de 1.500 restaurateurs, journalistes et partenaires. Une année durant, les inspecteurs anonymes du guide ont parcouru les plus belles adresses de Belgique afin de compiler un guide contenant plus de 1.380 adresses, pas moins de 125 nouvelles adresses et 168 hausses. Et parmi les restaurants primés, plusieurs adresses bruxelloises et brabançonnes wallonnes se sont illustrées cette année pour l’édition 2023 du Gault&Millau.

Les titres de Jeunes chefs de l’année reviennent à Alexandre Ciriello du restaurant L’horizon à Chaumont-Gistoux pour la Wallonie et Alexandru Sapco du restaurant La Bonne Chère à Bruxelles pour la région bruxelloise. « La cuisine doit être une surprise. J’aime bien découvrir des choses et surprendre mes clients », commente Alexandre Ciriello lors de la remise de son prix. « Le challenge est de rester dans l’évolution sans dénaturer ce qui se fait déjà », déclare Alexandru Sapco.