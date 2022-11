La gare de Bruxelles-Central évacuée en raison d’un incendie: les pompiers sont sur place, le trafic a pu partiellement reprendre (vidéos)

La gare de Bruxelles-Central a été brièvement évacuée lundi vers 17h45 après que des flammes ont été repérées à proximité des voies, a indiqué un porte-parole des pompiers de la capitale.

Le trafic ferroviaire, interrompu sur le tronçon Nord-Midi, a pu partiellement reprendre, sur quatre des six voies, à 18h10. Les voies 3 et 4 de la gare étaient encore fermées vers 18h30, par mesure de sécurité, et cela aura des conséquences sur le trafic en provenance ou à destination de la capitale, a fait savoir un porte-parole d’Infrabel, le gestionnaire du réseau.