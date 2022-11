Le Referee Department est clair: Anderlecht méritait un penalty à l’Antwerp (vidéo)

L’Antwerp et Anderlecht ont fait match nul (0-0) dimanche, lors de la 16e journée du championnat de D1A. Les deux équipes ont pourtant eu l’opportunité d’ouvrir la marque. En vain. Une phase aurait tout de même pu être à la base d’un goal, à en croire le Referee Department pour qui le VAR aurait dû intervenir afin d’aider l’arbitre à siffler un penalty en faveur des Mauves.

« Amuzu reçoit le ballon dans la surface de réparation », explique Frank De Bleeckere. « Bataille va au duel et pousse le joueur du RSCA dans le dos qui tombe. L’arbitre laisse le jeu se poursuivre. Le VAR n’intervient pas non plus. Le Referee Department s’attend à une intervention du VAR et à un penalty car la poussée est claire et délibérée avec le bras gauche dans le dos d’Amuzu qui perd l’équilibre ».