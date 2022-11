L’Athénée royal de Koekelberg dit non au harcèlement avec le court-métrage «Le Choix»

Parce que le (cyber) harcèlement est un fléau grandissant dans notre société hyper connectée, et personnellement touché plus jeune par ce genre de situation, Michel Meulenijzer a pensé à la réalisation d’un court-métrage pour poursuivre l’action de son asbl MILLENNIALS (lutte contre le cyber harcèlement dans les écoles : Concept « Sors De Ta Bulle : www.sorsdetabulle-be.com) . Son objectif : toucher un public large (enfants, parents, professeurs, éducateurs, pouvoirs publics, médias) pour montrer à l’écran quels sont les dégâts et les suites dramatiques que peuvent engendrer de tels agissements.

« Par un scénario à la fois choc et libérateur, je souhaite faire sortir du silence les enfants harcelés et sensibiliser les harceleurs », explique le réalisateur. « « Le Choix » donne la possibilité au spectateur de se questionner sur les attitudes à prendre et sur les conséquences désastreuses que peut engendrer le (cyber) harcèlement. Il peut réveiller les consciences auprès des parents et des professeurs bien souvent démunis face à une telle situation ».