Le long combat d’Alfio Sardo continue. Le papa de Matthieu, décédé dans un accident de la route le 10 juin 2021, était auditionné ce lundi 7 novembre en commission du Parlement Wallon, pour tenter de convaincre les députés régionaux de l’aider à faire voter son projet de loi sur les peines appliquées aux chauffards conduisant sous l’emprise de l’alcool, des stupéfiants ou l’ivresse de la vitesse.

Pour rappel, son fils avait été victime d’un dramatique accident de voiture, comme passager, alors que le chauffeur conduisait sous emprise. Le conducteur s’était vu retirer son permis pendant 10 jours, puis a pu reprendre le volant. Laissant la famille de Matthieu Sardo dans la douleur d’un deuil impossible, mais aussi dans le désarroi et l’incompréhension. Le procès, qui devait se tenir devant le tribunal de police le 24 octobre, soit seize mois après les faits, a ensuite été reporté de trois mois.

Drame de Strépy, le même combat

Ce nouveau coup de massue n’a pas empêché son papa, Alfio, de continuer à avancer. Les dernières semaines, il avait rencontré le secrétaire d’Elio Di Rupo (PS), le vice-premier ministre Georges Gilkinet (Ecolo), la ministre wallonne Valérie De Bue (MR) ou encore la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V). Ce lundi 7 novembre, c’était devant la commission de la fonction publique, du tourisme et du patrimoine du Parlement Wallon qu’il témoignait et présentait sa pétition en faveur d’un durcissement des procédures contre les chauffards. Dans l’assistance, on trouvait notamment Tony Gava, échevin à La Louvière, mais également une des victimes du drame de Strépy-Bracquegnies. Car les situations et les combats se rejoignent.

« Mon fils m’a donné de la force »

« Cela été un peu dur de parler, c’est un peu stressant pour un citoyen de se retrouver devant une telle assemblée… mais je regardais la photo de mon fils, et il m’a envoyé de la force pour continuer », nous a-t-il expliqué. « J’ai trouvé les représentants des partis politiques très sensibilisés par mon témoignage et la cause que nous défendons. »