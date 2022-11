Les Plaisirs d’Hiver de retour à Bruxelles pour une 22e édition riche en nouveautés

Parmi les innovations de cette édition, les organisateurs rendront hommage aux Premières Nations du Canada, avec, notamment, des chants de gorge des Inuits, du côté de la Tour Noire. On notera aussi une installation, annoncée comme «intrigante et magique», dédiée à Magritte dans la cour de l’hôtel de ville, à l’occasion du lancement des festivités lies au 125e anniversaire de la naissance du célèbre peintre bruxellois.

Avec la fin des restrictions liées au covid, la 22e édition des Plaisirs d’Hiver à Bruxelles s’annonce particulièrement riche cette année ! Elle se tiendra du vendredi 25 novembre au dimanche 1er janvier, ont précisé ce mardi matin les autorités communales. Comme chaque année, l’événement festif se targue d’allier tradition et nouveautés pour continuer à divertir les Bruxellois et les visiteurs du monde entier.

Dans le magnifique et apaisant écrin du Grand Hospice, à un jet de pierres de la grande roue (déménagée de la place Poelaert pour l’occasion), un «Secret Garden» plein de surprises attendra également les curieux. Du mercredi au dimanche, ce lieu verdoyant et surprenant proposera une ambiance unique avec installations lumineuses, concerts acoustiques, humoristes locaux et même des saunas chauffés au bois !

Balançoires magiques

Les organisateurs annoncent également une nouveauté virevoltante qui devrait en séduire plus d’un : des balançoires créeront la surprise au Mont des Arts, composant de superbes mélodies.

Créateurs aux Halles Saint-Géry

Le deuxième marché des créateurs sera organisé, cette fois aux Halles Saint-Géry. Il se tiendra tous les vendredis de 18 à 21h et de 12 à 20 h durant les week-ends. «De plus, 28 chalets, soit près de 10%, seront dédiés aux artisans producteurs», précise l’échevin des Affaires économiques Fabian Maingain (DéFI). «Et le kiosque à De Brouckère fera la promotion des artisans bruxellois. »

Les « vendredis de Kiev »

Malgré l’esprit festif qui régnera dans les rues, la Ville de Bruxelles tenait à réaffirmer son soutien à l’Ukraine en organisant quelques animations de rue. Le « meilleur de la scène ukrainienne » est ainsi annoncé tous les vendredis soir, sur les scènes qui accueilleront chorales et fanfares durant le week-end.

Au-delà des nouveautés, les Plaisirs d’Hiver rimeront également avec grande roue, patinoire, sapin de Noël majestueux et crèche sur la Grand’Place. La plus belle place du monde sera aussi l’objet de toutes les attentions au cours d’un spectacle son et lumière organisé plusieurs fois par soirée.

Comme l’année dernière, le Bois de la Cambre sera également de la partie et accueillera, notamment, une patinoire, des décorations lumineuses et...des cuistax !

Durable...malgré la patinoire

Dans un contexte économique complexe, marqué par l’inflation et les questions environnementales, la Ville de Bruxelles précise que de nombreuses pistes sont mises en œuvre pour améliorer la durabilité de l’événement. A propos de la patinoire, dont le maintien avait suscité la polémique au mois d’octobre, le bourgmestre Philippe Close (PS) a précisé : «Cela représente seulement 7.500 euros d’électricité sur le mois grâce au fait qu’elle sera branchée sur le réseau de la Ville et non sur des groupes électrogènes.» Sans oublier, comme précédemment, l’éclairage par leds et la mise en place de toilettes sèches.

Par ailleurs, les horaires des illuminations des rues se limiteront à 8h, soit de 17h à 01h (au lieu des 12 h de l’horaire précédent, soit de 13h à 01h ).