Course-poursuite à Molenbeek: Wassim, 18 ans, percute avec son scooter un policier sur le trottoir et l’envoie à l’hôpital

Et la cellule communication de la police de Bruxelles Ouest de contextualiser les faits comme suit : « Une patrouille remarque le samedi 5 novembre dernier, vers 17 h 20, qu’un conducteur d’un scooter Yamaha circule dans le rond-point formé au croisement entre la place des Etangs Noirs, la chaussée de Gand et la rue Piers où il effectue des tours du rond-point sans cesse en insistant sur son accélérateur. À un certain moment, il circule sur le rond-point en contresens. La patrouille décide alors d’interpeller le conducteur ».

S’en suit une dangereuse course-poursuite : « En voyant la patrouille, le conducteur pend la fuite. Les policiers poursuivent le scooter et donnent l’injonction verbale à son conducteur de s’immobiliser. Le conducteur poursuit sa route en commettant de nombreuses infractions au code de la route (comme, par exemple, dépasser les véhicules en mettant en danger les autres usagers de la route, rouler sur le trottoir et sur la piste cyclable, passer les carrefours avec le signal tricolore en phase rouge, etc.). Le conducteur est finalement bloqué à hauteur du quai du Hainaut et prend la fuite sur le trottoir en direction de la chaussée de Ninove. Un collègue tente de l’intercepter, mais le conducteur ne ralentit pas et vient percuter le collègue qui se trouvait sur le trottoir. Le conducteur du scooter perd le contrôle du cyclomoteur et chute au sol et est intercepté par la police. Il a été amené au commissariat pour audition. Après contrôle du cyclomoteur, il appert que celui n’est ni immatriculé, ni assuré. Notre collègue blessé a été transporté à l’hôpital et a subi une incapacité de travail de 7 jours pour commencer », détaille la cellule communication de la police de Bruxelles Ouest.