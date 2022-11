Grève générale de ce mercredi: transports, écoles, magasins… Voici les perturbations attendues à Mons-Borinage

Dans un climat économique plus que jamais tendu, les syndicats ont prévu plusieurs actions à travers toute la Belgique ce mercredi pour protester contre la norme salariale, qui devrait être fixée à 0 %. La FGTB et la CSC ont appelé à la grève générale, la CGSLB ne s’y est pas ralliée, préférant une « journée d’actions » pour laisser le choix à tout un chacun.

Celles et ceux qui d’habitude prennent le bus pour se rendre à l’école ou au travail risquent fort d’être bloqués chez eux s’ils ne trouvent pas d’alternative pour se déplacer. « Le TEC sera quasiment à l’arrêt », nous indique Ahmed Ryadi, secrétaire régional pour la FGTB. Pour être certain de l’état de votre ligne, il faudra attendre mercredi et consulter le site du TEC. Des militants seront présents aux dépôts TEC de Mons et d’Eugies.

Par contre, ni la FGTB ni la CSC ne projettent de bloquer les routes. « Le but n’est pas d’ennuyer le citoyen. » Une action de sensibilisation est toutefois prévue au rond-point Spilmont de l’axiale boraine, à Quaregnon.

Lire aussi> Grève du 9 novembre: transports, écoles, magasins…Voici les perturbations attendues dans le Centre

Les écoles

Comme les enseignants sortent eux-mêmes d’une période de mobilisation, Marie Marlier, coordinatrice interprofessionnelle à la CSC de Mons-La Louvière, s’attend à ce que les perturbations soient limitées. Néanmoins, « certains établissements débrayeront, mais on ne sait pas encore lesquels », souligne-t-elle. « Il y aura de fortes perturbations au niveau de l’enseignement communal, provincial et communautaire », précise de son côté la FGTB. Les écoles sont toutefois tenues d’organiser l’accueil des élèves.

En plus des grévistes, nombre d’enseignants et d’élèves ne pourront rejoindre leurs classes en l’absence de transport en commun. « En principe, il faut que l’absence de l’élève soit couverte par un motif écrit des parents pour l’élève mineur ou par l’élève majeur lui-même », précise Julien Nicaise, administrateur général du réseau WBE. « Ce motif doit être accompagné d’un justificatif, à télécharger sur le site internet de la compagnie de transport en cas de grève. Néanmoins, vu que la grève est annoncée depuis longtemps dans les médias, le directeur pourra également prendre des mesures locales visant à couvrir l’absence sur la base d’une simple déclaration écrite des parents ou de l’élève majeure. »

Les hôpitaux

Environ deux tiers des hôpitaux privés en Wallonie et à Bruxelles tourneront au ralenti mercredi, selon la CNE. Les urgences et les traitements indispensables seront maintenus, mais de nombreux rendez-vous et opérations non-urgentes seront reportés.

Concrètement, selon le SETCa, les deux sites Epicura (Baudour et Hornu) seront en « service dimanche », tout comme l’hôpital Saint-Joseph et celui de Warquignies (groupe Jolimont). Les urgences, les soins quotidiens (dialyse, oncologie de jour et radiothérapie) et les soins aux personnes hospitalisées seront assurés, ainsi que quelques cas opératoires et interventionnels. Par contre, la majorité consultations sur rendez-vous sont annulées et les patients ont été prévenus personnellement.

« Si les patients qui ont des rendez-vous n’ont pas été contactés par l’hôpital, c’est que cela se tient comme prévu. Par contre, nos centres de prélèvement seront fermés et nous conseillons à tout le monde de partir bien à temps de chez eux », précise le groupe Jolimont.

Lire aussi> Crise de l’énergie à Mons-Borinage: des factures de 1.000€ par mois voire plus…

De nombreuses personnes vont descendre dans la rue. - Illustration / Belga

Les maisons de repos

Certaines maisons de repos fonctionneront avec du personnel réduit, annonce le SETCa.

Les crèches

De nombreuses crèches fermeront également leurs portes ce mercredi mais les parents en ont été informés préalablement. En cas de doute, renseignez-vous auprès de votre milieu d’accueil.

Les magasins et entreprises

Il sera manifestement difficile de trouver une enseigne ouverte et accessible ce mercredi : plusieurs piquets de grèves sont prévus à l’entrée des centres commerciaux. Ce sera notamment le cas devant les Grands Prés à Mons. « Les piquets sont de toute façon symboliques, puisque le personnel ne se rendra pas sur son lieu de travail. Nous nous attendons à un très gros suivi que ce soit des grands magasins, des moyennes surfaces, des commerçants alimentaires… », poursuit Ahmed Ryadi.

Du côté de la CSC, Marie Marlier va dans le même sens : les grands noms tels qu’Aldi, Lidl, Delhaize Colruyt, Carrefour mais aussi Lunch Garden, Renmans… resteront très probablement portes closes.

Même chose d’ailleurs dans les différents zonings : les syndicats y seront également présents. « On nous annonce un arrêt total des entreprises », indique Ahmed Ryadi. La FGTB explique également que le secteur de l’industrie sera à l’arrêt ou fortement impacté. Le secteur de la logistique (H&M Logistics) sera aussi à l’arrêt.

La poste

La grève nationale pourrait aussi affecter les services de la poste. Le Contact Center, la collecte, le traitement, la distribution des lettres et paquets pourraient être dérangés. Assurant mettre tout en œuvre pour limiter les désagréments et retards, la poste invite ses clients à suivre leur colis via My bpost app ou le track and trace.

Lire aussi> Vendredis de la colère à Mons: «Une facture de gaz et d’électricité de 827€ au lieu de 186€», témoigne Paul, pensionné

Le ramassage des poubelles

Du côté des services d’Hygea, « nous bloquerons tous les sites, que ce soit Manage, Havré ou Cuesmes. Au niveau de la collecte, les riverains ne verront personne », nous indique le délégué CGSP Mathieu Urbain. Pas la peine donc de sortir vos poubelles, et il faudra garder l’œil sur les informations d’Hygea quant aux collectes de rattrapage. Idem pour les recyparcs, ce sera l’arrêt total.

Les administrations communales

Des perturbations sont également à prévoir au niveau des différentes administrations communales. « Les administrations régionales et communales seront à l’arrêt, ainsi que les intercommunales », confirme la FGTB, dont certains militants manifesteront sur les sites de la Ville et du CPAS de Mons ainsi que devant des administrations communales du Borinage.

La prison de Mons

Des militants seront présents devant la prison de Mons ce mercredi.

Les aéroports

Soyez prévoyants si vous devez prendre l’avion ce mercredi. Brussels Airport a préventivement annulé 55 % de ses vols, soit plus de 200. Il conseille également aux passagers dont le vol n’est pas concerné de venir plus tôt que d’habitude pour l’enregistrement et de ne pas prendre de bagage en soute.

L’aéroport de Charleroi s’attend également à d’importantes perturbations, également pour se rendre jusqu’à lui. Il recommande aux voyageurs de venir 3 heures avant le départ.