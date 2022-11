Une journée pour se faire chouchouter à Mons, même si on a la sclérose en plaques!

Cette maladie neurologique évolutive est très invalidante. « Mais les personnes à mobilité réduite aussi ont envie de prendre soin d’elles ! », souligne Maryline Coupain, maître d’œuvre de cette journée organisée pour ses membres par la Ligue SEP (ligue belge de la sclérose en plaques, comité du Hainaut) et l’IFAPME (institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises) de Mons.

Avec les étudiants

L’IFAPME prête ses locaux du 79 avenue du Tir… Mais aussi les compétences de ses étudiants en formation dans des filières esthétique et bien-être. « Les soins seront faits principalement par des élèves de 1ère année en esthétique qui ont cours en journée. Quelques élèves de 2ème qui ont cours le soir ont spontanément proposé leurs services », se réjouit Maryline Coupain. L’expérience sera d’ailleurs enrichissante pour eux aussi : la nécessité de s’adapter à différentes pathologies contribuera à leur formation professionnelle.