Des rencontres avec un coach en entreprise organisées à Frameries pour aider ceux qui veulent se lancer

Deux journées « starter days » vont être organisées en ce mois de novembre à Frameries. La première le samedi 12 novembre au marché de Frameries. Un coach en entreprise ira à la rencontre des porteurs de projet et autres futurs entrepreneurs de la région. Le but est d’offrir des conseils sur la concrétisation de leur idée et les guider vers les partenaires adéquats.

La deuxième starter day, le mercredi 30 novembre, sera une séance d’information sur l’entreprenariat organisée à la bibliothèque communale de La Bouverie. Pour terminer ce mois sous le signe de la création d’entreprise, un marché des jeunes entrepreneurs prendra place dans un espace de co-working à Frameries, le 27 novembre. Il y aura 12 artisans et créateurs qui proposeront leurs produits, tandis que les différents prestataires de services proposeront 10 mini-conférences sur les sujets que touchent leurs activités.