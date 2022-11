Des trottinettes mal garées, la commune de Woluwe-Saint-Pierre va sanctionner

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si pour certains, les trottinettes en libre-service sont un moyen pratique pour se déplacer, pour d’autres, ces trottinettes mal stationnées au milieu du trottoir sont un enfer. « Je me plains régulièrement des trottinettes. Quand je me promène dans mon quartier à Woluwe-Saint-Pierre, mais pas seulement, il y en a partout. Je ne comprends pas qu’elles ne sont pas stationnées sur des drop-zones. Il faudrait obliger les gens à le faire et s’ils ne le font pas, il faudrait des sanctions », avance Pierre, un sanpétrusien qui a déjà retrouvé des trottinettes garées devant son garage l’empêchant de sortir avec sa voiture.