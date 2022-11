Gare de Mons: «On ne peut pas nier qu’il y a eu des manquements», le ministre Henry de nouveau soumis aux questions du député PTB John Beugnies

Et de poursuivre : « La Cour des comptes constate que le comité de concertation ainsi que le règlement d’ordre intérieur n’ont pas été mis en place conformément aux termes de la convention signée entre les parties. Bien qu’Eurogare indique qu’une collaboration officieuse a eu lieu, la Cour des comptes n’a pas disposé de documents attestant les discussions et prises de décision concernant la mise en œuvre du projet. (…) Monsieur le ministre (…) Pourquoi la convention n’a-t-elle pas été respectée ? Pourquoi les collaborations et prises de décisions ont-elles eu lieu de manière officieuse ? »

Des manquements

Les réponses du ministre n’ont pas convaincu le député. « On ne peut quand même pas nier qu’en termes de transparence, il y a eu des manquements de la part de la Région puisqu’il devait y avoir la mise en place d’un contrôle des opérations via un comité de concertation officiel avec un règlement d’ordre intérieur mais cela n’a pas été le cas. C’est une opacité organisée ! » John Beugnies revient également sur le choix de l’architecte Calatrava. « Il est temps d’arrêter de gaspiller l’argent des citoyens pour des projets bling bling. Ce dont les gens ont besoin, ce sont des trains et des bus à l’heure, en suffisance et qui ne tombent pas en panne, c’est à ça que doit servir l’argent public ! »