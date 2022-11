«Blessures de femmes»: les témoignages poignants de femmes victimes de violences exposés aux Marolles

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si vous vous baladez rue Haute et rue Blaes, au cœur des Marolles, vous pourriez être attirés par de grands formats affichés dans les vitrines de certains magasins. Les 21 photos en noir et blanc dépeignent Maria, Coraline, Christine… Ces femmes ont eu le courage de poser pour la photographe Catherine Cabrol et de témoigner de leur histoire difficile. Glaçants, ces témoignages visent à libérer la parole des femmes victimes de violences.