Le restaurant François fête ses 100 ans: «On ne vient pas chez nous pour se montrer mais pour profiter d’une cuisine authentique»

Le restaurant François est une institution à Bruxelles et il va fêter ses 100 ans dans les prochains jours. La petite histoire raconte que Calixte Veulemans achète en 1921 « Les Armes de Bruxelles » dans la petite rue des Bouchers. Souhaitant disposer des meilleurs produits de la Mer du nord, il recherche une adresse proche du Marché aux poissons et met la main sur le bâtiment qui s’impose d’abord comme la poissonnerie incontournable du quartier de la place Sainte Catherine. Le restaurant « François » ouvre l’année suivante. Dans les années 70, le restaurant devient incontournable et reçoit une prestigieuse étoile au Guide Michelin. La famille Veulemans dirigera les deux enseignes durant trois générations. En 2015, le promoteur immobilier Samy Citgez décide de racheter les murs. Il fait la promesse à la famille Veulemans d’être le gardien de cette institution de la gastronomie bruxelloise.