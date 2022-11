Le Viage Chill, la nouvelle adresse gourmande du piétonnier de Bruxelles

Nouvelle adresse gourmande sur le piétonnier. Le Viage Chill vient d’ouvrir ses portes au pied du bâtiment Viage qui abrite notamment le casino de Bruxelles. Aujourd’hui le nouveau visage du piétonnier, qui gagne en popularité, a amené le Viage à se réinventer et à proposer une entrée adaptée à un autre public. Non seulement une entrée accueillante pour les habitués, mais aussi un nouveau lieu directement lié à l’animation du piétonnier.

Avec déjà un rooftop à succès et un restaurant Grill réputé, Chill, et son concept d’assiettes à partager, était l’offre qui manquait encore au Viage. « Nous avons été inspirés par la nouvelle ambiance du piétonnier et nous avons voulu créer un endroit qui manquait encore, une offre différente pour se poser, accessible à tous. Mon idée était de créer un lieu de passage, à la fois comme nouvelle entrée du Viage, pour faire un stop avant d’aller au cinéma, au théâtre ou comme point de départ avant une grande soirée festive au Viage », explique Danny Kaljee, Food & Beverage Manager pour Viage.