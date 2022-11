Les communes bruxelloises organisent des marchés de Noël: voici les infos pratiques

À Schaerbeek, la commune organise un marché de Noël sur la place Colignon et à l’Hôtel communal, avec un spectacle de danse et un concert multiculturel. Le marché de Noël mettra à l’honneur les commerçants schaerbeekois.

Le dimanche 11 décembre, la place des Maïeurs, à Woluwe-Saint-Pierre, s’illuminera pour accueillir la 5e édition du Marché de Noël du Centre. Commerçants, de la commune de Woluwe-Saint-Pierre et d’ailleurs, proposeront divers produits alimentaires et artisanaux. Des créateurs exposeront aussi leurs réalisations, avec comme objectif commun de faire briller l’esprit de Noël et le savoir-faire local. En plus des stands des exposants, diverses animations seront prévues pour les enfants, ponctuées de moments musicaux.