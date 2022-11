Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Anderlecht renouera-t-il un jour avec la constance qui avait fait sa force durant des dizaines d’années ? Alors que le rachat du club par Marc Coucke avait été présenté par les nouveaux décideurs anderlechtois comme le début d’une nouvelle ère censée ramener le Sporting au sommet de l’Europe, c’est au contraire l’instabilité qui s’est érigée en fil rouge depuis près de cinq ans. Un déséquilibre quasi permanent qui s’exprime une nouvelle fois avec le départ annoncé de Tim Matthys pour Malines, où il trouvera un cadre de travail plus serein et correspondant mieux à ses ambitions.

Lire aussi> Divorce en vue entre Anderlecht et Wesley Hoedt: dans les coulisses de sa mise à l’écart

T1 : garder Veldman encore quelques mois ?

Matthys était arrivé dans la capitale il y a un peu moins d’un an à la demande de Peter Verbeke, qui avait apprécié son travail de directeur sportif à Gand où il l’avait côtoyé. « Au RSCA, je rejoins le plus grand club de Belgique. Je veux lui apporter ma contribution afin qu’il puisse décrocher ce 35e titre le plus rapidement possible », avait déclaré le nouveau venu en décembre. Inutile de préciser qu’on est très loin du compte.