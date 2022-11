Le plan de gestion des eaux de Bruxelles 2022-2027 devrait empêcher les eaux de pluie d’entrer dans les égouts

L’utilisation de solutions vertes pour la gestion des eaux de pluie présente de nombreux avantages : réduction du risque d’inondation, amélioration de la qualité de l’eau du canal et de la Senne (lorsqu’il pleut aujourd’hui, les égouts se saturent, ce qui fait que les eaux usées non traitées se retrouvent dans les cours d’eau par le biais de débordements), et refroidissement local de l’air ambiant de 3 à 4 ºC pendant les vagues de chaleur. Il restaure également la biodiversité en étendant le réseau vert à travers la ville et préserve l’eau potable en alimentant les nappes phréatiques.

Un facilitateur « Eau » a été mis en place au sein de Bruxelles Environnement pour soutenir et guider les acteurs privés et publics dans leurs projets. Les Bruxellois qui souhaitent installer un réservoir d’eau de pluie ou rendre leur sol perméable à l’eau peuvent bénéficier des subventions de Renolution.

« Il est temps de tourner la page de la pétrification excessive de notre ville, qui a commencé il y a plus de 150 ans avec le débordement de la Zenne. En exploitant au mieux les précipitations et en rétablissant leur cycle naturel, nous préserverons durablement nos ressources en eau et ferons de Bruxelles une ville mieux adaptée au changement climatique, plus verte et plus agréable à vivre », a déclaré le ministre Maron.