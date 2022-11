Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Alors que les villes de La Louvière, Soignies et Mons se réjouissent de l’obtention (très) probable de subsides considérables en provenance des fonds européens FEDER, d’autres font la moue, comme Le Rœulx et Braine-le-Comte.

Pour le bâtiment des Dominicains, Braine-le-Comte espérait, sans trop y croire, un subside de 4,5 millions €. - Claes

Pour rappel, un budget d’environ 18,4 millions d’euros avait été prévu pour le bassin de vie « Cœur de Hainaut », axé sur des projets de développement urbain mettant en avant les richesses historiques et patrimoniales locales et les savoir-faire contemporains.

La moitié était réservée à des projets en région du Centre et l’autre à Mons-Borinage. Finalement, ce sont ceux de La Louvière (développement du domaine Boël pour un subside de 6.8 millions €) et de Soignies (rénovation du Modern, un bâtiment Art Déco, pour un subside de 2,7 millions €) qui ont été retenus. Mons a raflé l’autre moitié pour des expositions internationales et le « festival des lumières ».