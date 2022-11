Bousculades, empoignades et coups: vives tensions lors de l’assemblée générale de la section locale du PS à Saint-Josse (vidéo)

Ce lundi soir, le compte Twitter @1210SJTN a dévoilé une vidéo où l’on devine que l’assemblée générale de la section locale du PS à Saint-Josse était pour le moins « mouvementée ». Dans cette vidéo d’un peu plus d’une minute, on peut apercevoir l’échevin Mohamed Azzouzi qui se voit refuser l’entrée à la salle du Péristyle qui accueille la réunion. Plusieurs individus se mettent en travers de son passage, l’empêchant de poursuivre son avancée. Après quelques échanges, la situation dégénère…

D’habitude, c’est un trésorier ou un secrétaire qui s’occupe des allées et venues. On apprend d’une source interne que les timbres qui composent les carnets de membres (et qui certifie donc leur affiliation) ne sont pas systématiquement remis, ce qui rend difficile les affiliations. S’en suivent alors des bousculades (on aperçoit également l’échevine Nezahat Namli s’interposer), le ton monte et les insultes fusent.

Des tensions filmées

Si on a l’occasion de se rendre compte de ces tensions, c’est via l’échevin Philippe Boïketé qui, sentant la situation dégénérer, a eu le réflexe de dégainer son téléphone. Sur les images, on peut apercevoir que son geste n’est pas le bienvenu… Son téléphone est ensuite projeté au sol, brisant même son écran.