Drame sur nos routes à Evere: trois membres d’une famille bruxelloise, dont un bébé de six mois, perdent la vie suite à un accident ce lundi

Ce lundi après-midi, de nombreux accidents sont survenus créant quelques embarras de circulation à plusieurs endroits de la capitale. Du côté d’Evere sur l’E40, vers 15h30, deux véhicules étaient rentrés en collision. Si dans le véhicule arrivant par l’arrière, le conducteur (et seul occupant) n’a été que très légèrement blessé, pour la famille qui le précédait sur la route, le bilan était tout autre.

Dans cette voiture se trouvaient deux parents ainsi que leurs deux enfants de bas âges, d’un an et six mois. Tous les quatre originaires de Bruxelles. Au vu de leur état jugé critique, le père, la mère et le bébé de six mois ont été transportés de toute urgence à l’hôpital. Le quatrième jeune membre de la famille, aussi fortement touché, n’avait quant à lui pas perdu connaissance.