Grève générale ce mercredi à Mons-Borinage: voici la situation en temps réel (photos)

La FGTB et la CSC se sont ralliées pour une grève générale ce mercredi. Comme prévu, cette grève multisectorielle est importante dans notre région : des piquets de grève sont installés à plusieurs endroits, notamment aux Grands Prés et dans les centres commerciaux d’Hornu. Certains magasins ont gardé portes closes, comme le Colruyt de Mons ou encore de Quaregnon, et la plupart des services aux citoyens sont impactés. L’administration communale de Saint-Ghislain est par exemple inaccessible.

Aux Grands Prés. - C.M.

Les magasins et entreprises

Il sera manifestement difficile de trouver une enseigne ouverte et accessible ce mercredi : des militants bloquent plusieurs magasins avec des piquets de grève à l’entrée des centres commerciaux.

Une barrière de caddies à Hornu. - C.M.

C’est notamment le cas devant les Grands Prés à Mons, devant le shopping Wilson de Jemappes et devant le shopping d’Hornu.

Près des Grands Prés à Mons. - C.M.

Les Grands Prés sont vides. - C.M.

« Les piquets sont de toute façon symboliques, puisque le personnel ne se rendra pas sur son lieu de travail. Nous nous attendons à un très gros suivi que ce soit pour les grands magasins, les moyennes surfaces, les commerçants alimentaires… », poursuit Ahmed Ryadi.

Au Delhaize de Mons. - CSC

Du côté de la CSC, Marie Marlier va dans le même sens : les grandes chaînes comme Aldi, Lidl, Delhaize Colruyt, Carrefour mais aussi Lunch Garden, Renmans… gardent probablement portes closes. C’est le cas notamment du Colruyt de Quaregnon et de Mons qui resteront fermés.

Au Colruyt de Quaregnon. - CSC

Au Colruyt de Mons. - CSC

Même chose d’ailleurs dans les différents zonings : les syndicats y sont présents. « On nous annonce un arrêt total des entreprises », indique Ahmed Ryadi. La FGTB explique également que le secteur de l’industrie est à l’arrêt ou fortement impacté. Le secteur de la logistique (H&M Logistics) est aussi à l’arrêt.

Des militants sont aussi présents devant AISIN Baudour, Nexans Elouges...

Au zoning de la Rivièrette à Saint-Ghislain. - CSC

Les transports en commun

« Ce mercredi, en raison d’une grève nationale, l’ensemble du réseau TEC est très perturbé. Si possible, optez pour une alternative aux transports en commun », annonce le Tec ce mercredi matin. Dans le Hainaut, rien ne roule du côté du Centre et de Mons. Le dépôt Tec d’Eugies est bloqué.

Même constat à la SNCB : le rail devrait être fortement perturbé jusqu’en fin de journée mercredi. « Ça ne sert à rien d’essayer d’avoir un train », appuie la SNCB.

Par contre, ni la FGTB ni la CSC ne projettent de bloquer les routes. « Le but n’est pas d’ennuyer le citoyen. » Une action de sensibilisation est toutefois prévue au rond-point Spilmont de l’axiale boraine, à Quaregnon.

Les écoles

Comme les enseignants sortent eux-mêmes d’une période de mobilisation, Marie Marlier, coordinatrice interprofessionnelle à la CSC de Mons-La Louvière, s’attend à ce que les perturbations soient limitées. Néanmoins, « certains établissements débrayeront, mais on ne sait pas encore lesquels », souligne-t-elle. « Il y aura de fortes perturbations au niveau de l’enseignement communal, provincial et communautaire », précise de son côté la FGTB. Les écoles sont toutefois tenues d’organiser l’accueil des élèves.

Les hôpitaux

Environ deux tiers des hôpitaux privés en Wallonie et à Bruxelles tournent au ralenti mercredi, selon la CNE. Les urgences et les traitements indispensables seront maintenus, mais de nombreux rendez-vous et opérations non-urgentes seront reportés.

Concrètement, selon le SETCa, les deux sites Epicura (Baudour et Hornu) sont en « service dimanche », tout comme l’hôpital Saint-Joseph et celui de Warquignies (groupe Jolimont). Les urgences, les soins quotidiens (dialyse, oncologie de jour et radiothérapie) et les soins aux personnes hospitalisées sont assurés, ainsi que quelques cas opératoires et interventionnels. Par contre, la majorité des consultations sur rendez-vous sont annulées et les patients ont été prévenus personnellement.

« Si les patients qui ont des rendez-vous n’ont pas été contactés par l’hôpital, c’est que ça se tient comme prévu. Par contre, nos centres de prélèvement seront fermés et nous conseillons à tout le monde de partir bien à temps de chez eux », précise le groupe Jolimont.

Au shopping Wilson à Jemappes - C.M.

Les maisons de repos

Certaines maisons de repos fonctionnent avec du personnel réduit, annonce le SETCa.

Les crèches

De nombreuses crèches sont fermées ce mercredi mais les parents en ont été informés préalablement. En cas de doute, renseignez-vous auprès de votre milieu d’accueil.

Bpost

La grève nationale pourrait aussi affecter les services de la poste. Le contact center, la collecte, le traitement ainsi que la distribution des lettres et paquets pourraient être dérangés. Assurant mettre tout en œuvre pour limiter les désagréments et retards, la poste invite ses clients à suivre leur colis via My bpost app ou le track and trace.

Le ramassage des poubelles

« En raison de la journée d’action nationale prévue ce mercredi 9 novembre, les collectes en porte-à-porte suivantes sont annulées : les ordures ménagères à Quaregnon, les déchets organiques à Mons (zone 1 et 4) », annonce l’Hygea.

Pour la collecte en porte-à-porte sur Mons zone 1, la collecte des PMC est maintenue au mercredi 9 novembre. La collecte des déchets résiduels, initialement prévue le mercredi 9 novembre, sera réalisée le mardi 15 novembre.

Au shopping Wilson à Jemappes. - C.M.

A Jemappes. - C.M.

Pour la collecte en porte-à-porte sur Mons zone 4B, la collecte des déchets résiduels, initialement prévue le mercredi 9 novembre, sera réalisée le mardi 15 novembre.