Le permis d’urbanisme pour la restauration de la Bourse adapté par la Région bruxelloise

Concrètement, les précisions apportées concernent la partie du projet située à l’angle des rues Tabora et de la Bourse, où doit se trouver une grande entrée du nouveau bâtiment. Une attention supplémentaire a ainsi été accordée aux personnes à mobilité réduite, notamment grâce à l’installation d’ascenseurs. La Région ajoute que les éléments patrimoniaux essentiels seront protégés par un arrêté de classement.

L’auditeur du Conseil d’État a remis en question, en mai dernier, la motivation de certaines dispositions du permis accordé en novembre 2018. La Région a dès lors décidé de ne pas attendre la décision finale et de clarifier les choses, pour éviter que le chantier en cours ne soit mis en danger.

«Il est possible et même obligatoire de concilier la riche histoire de notre ville et son pétillant avenir. Avec cette meilleure argumentation du permis initial, nous montrons que ce magnifique projet de restauration est complètement légitimité, en rendant le bâtiment accessible à tous», a conclu Pascal Smet, le secrétaire d’État bruxellois en charge de l’Urbanisme.