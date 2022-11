Anny Duperey («Petit ange»): «En amour, j’ai été bien servie»

À 75 ans, Anny Duperey est sur tous les fronts. Alors qu’elle se produit actuellement sur les planches du Théâtre de Passy, au cœur de Paris, dans une pièce de Jean Marbœuf intitulée « Mes chers enfants », la comédienne tient aussi l’un des rôles principaux du téléfilm « Petit ange », à découvrir ce jeudi soir sur la Une. Elle y incarne le personnage de Sybille Delestre, une femme à qui la vie n’a pas fait de cadeau, et forme ainsi un parfait duo avec l’actrice Alexia Barlier, qui joue Clara Malherbe, sa fille. Lire aussi Anny Duperey: pourquoi tourne-t-elle avec des perruques? Le pitch ? Après la tragédie qui a bouleversé sa famille et a laissé Sybille handicapée à jamais, Renaud, son mari, a préféré quitter la maison dans laquelle leur fille avait grandi. À la mort de son père, Clara, qui a récemment trouvé l’amour en la personne d’Arthur, veuf et père d’une adolescente, décide de réinvestir cette maison, à la demande de sa mère, qui veut revenir enfin chez elle, avec sa nouvelle famille. Une façon de renouer avec le bonheur de son enfance et avec sa mère, qu’elle n’a pas vue souvent ces dernières années. Mais leurs retrouvailles ne se passent pas comme elles l’avaient espéré. Des souvenirs enfouis ressurgissent, des traces réapparaissent et des fantômes se réveillent…

Un scénario dramatique qui pourrait faire écho à la vie personnelle d’Anny Duperey, qui a dû faire face à la disparition tragique de ses parents, asphyxiés au monoxyde de carbone dans la salle de bains familiale à cause d’un chauffe-eau défectueux en novembre 1955, alors qu’elle n’était qu’une enfant. « Le fait d’avoir trouvé mes parents morts à 8 ans et demi… soit tu t’écrabouilles, soit tu rebondis », a-t-elle confié dans les colonnes du « Parisien », en octobre dernier. Sa sœur, Patricia Legras, et elle ont alors été contraintes de prendre des chemins différents. « Chaque famille a pris un enfant. Ma sœur était très jeune à l’époque, 5 mois, et ça a été une catastrophe. Je pense très sincèrement que, de cette histoire, ma sœur en est morte, il y a treize ans », a expliqué la mère de Sara Giraudeau à la presse française.

Lire aussi Les propos choc d’Anny Duperey: «On vaccine les plus vieux, comme ça s’il y a des effets, on ne saura pas, ils auront claqué avant» Anny Duperey n’a jamais refusé d’évoquer cette profonde blessure dans les médias. « On m’a retiré mon bébé, moi qui étais si contente d’avoir une petite sœur. (…) Je sais à quel point c’est dur, irréparable même, lorsqu’on a déjà vécu le traumatisme de perdre ses parents. Si l’on n’a pas une enfance commune, on ne se connaît pas », a-t-elle confié.