«Le syndrome d’Helsinki»: une prise d’otages haletante

On connaissait le syndrome de Stockholm, cette réaction psychologique observée chez des otages qui développent de l’empathie, voire des sentiments affectifs, pour leurs geôliers. En revanche, on ne connaissait pas « Le syndrome d’Helsinki ». Simple référence à son cousin suédois, ce phénomène purement fictif n’est autre que le titre d’une nouvelle série finlandaise, dans laquelle on suit les mésaventures d’un preneur d’otages nommé Elias.

Dans une tentative désespérée, ce père de famille détient quatre journalistes au siège de leur journal. Son objectif ? Les obliger à enquêter sur la procédure qui a permis à un directeur de banque et à un juge de voler toute la fortune de sa famille, pendant la récession des années 1990, avec la complicité de l’Etat.