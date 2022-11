Le piquet de grève devant le siège d’Engie à Bruxelles se transforme en manifestation: «On est là pour nos enfants aussi. C’est la génération future qui va être impactée» (photos)

Grève nationale du 9 novembre: attention à toutes les perturbations prévues ce mercredi à Bruxelles! Ce mercredi, les syndicats appellent les travailleurs à descendre dans la rue pour manifester pour une augmentation des salaires, bloquer le prix de l’énergie ou encore sortir de la norme à 0 %. De nombreux secteurs de la capitale seront touchés.

Une grève prévue ce mercredi. - Belga

Par Charlotte Denis

Lancée par la FGTB et soutenue par la CSC et la CGSLB, la « grève nationale » de ce mercredi 9 novembre va chambouler la capitale. Il n’y aura pas de défilé mais plutôt des arrêts de travail et des blocages. Il faudra rester à l’écoute ce mercredi pour se déplacer sans ennui ou aller faire ses courses à Bruxelles.

Transports en commun

Les transports en commun rouleront au ralenti.

La Stib a déjà averti que de fortes perturbations sont attendues sur son réseau. Sans informer quelles lignes rouleront, elle recommande à ses voyageurs de prévoir des solutions alternatives aux transports publics pour se déplacer à Bruxelles. Un Contact Center (070/23.20.00) sera ouvert dès 6h mercredi matin et le site internet ainsi que l’application Stib vous permettront de rester informés.

La SNCB annonce, quant à elle, que l’offre de trains sera limitée du mardi 8 novembre à 22h au mercredi 9 novembre à la même heure. Sans préciser quels trains seront annulés, elle conseille de consulter régulièrement, à partir de la veille de votre départ, l’application SNCB. Une attestation de perturbation sera disponible dès le 8 novembre sur le site pour toute personne qui en aurait besoin.

Mais la grève nationale n’affectera pas que le transport terrestre. Brussels Airport s’attend aussi à de nombreuses perturbations. En prévention, 40 % des vols ont été annulés et l’aéroport prie ses passagers de n’emporter que des bagages à mains.

Magasins

Faire ses emplettes ne sera pas de tout repos ce 9 novembre. La Setca et la CNE annoncent que certains supermarchés seront inaccessibles (Carrefours, Liddl, Delhaize). Les Brico seront aussi fermés dans la capitale. Informez-vous avant de vous déplacer dans votre grande surface.

Écoles

Les écoles restent ouvertes ce mercredi. Elles n’en seront pas moins perturbées. La CSC Enseignement appelle les enseignants à sortir dans la rue pour participer à la manifestation. En plus des grévistes, nombre d’enseignants et d’élèves ne pourront rejoindre leurs classes en l’absence de transport en commun.

Hôpitaux

Il faudra prendre son mal en patience ce 9 novembre. Les infirmiers et médecins seront de sortie. De nombreux hôpitaux annoncent qu’ils fonctionneront en service minimum obligatoire et les opérations non urgentes ont été reportées.

Administrations communales

La grève pourrait aussi impacter certaines administrations locales. La commune de Forest avertit ainsi que l’accès aux services population, étrangers, permis-passeports et état civil seront fortement perturbés. Elle invite ses habitants à ne pas effectuer leurs démarches administratives ce jour-là et à les déplacer à une autre date. Informez-vous donc sur le site internet de votre commune avant de vous déplacer.

Poste

La grève nationale pourrait aussi affecter les services de la poste. Le Contact Center, la collecte, le traitement, la distribution des lettres et paquets pourraient être dérangés. Assurant mettre tout en œuvre pour limiter les désagréments et retards, la poste invite ses clients à suivre leur colis via My bpost app ou le track and trace.