La Ladies Walk and Run d’Anderlecht est de retour ce dimanche

À l’initiative de Julien Milquet (les Engagés), échevin des Sports, avec le soutien de Fabrice Cumps (PS) bourgmestre d’Anderlecht, l’Anderlecht Ladies Walk and Run, en collaboration avec le Woman Race, est de retour ce 13 novembre au profit de la lutte contre le cancer du sein. L’Anderlecht Ladies Walk and Run est une course caritative dont les bénéfices sont entièrement reversés à l’association « Vivre Comme Avant ». Cette association participe à la lutte contre le cancer du sein en organisant, entre autres, des groupes de paroles et d’accompagnants pour les femmes atteintes de la maladie.

Le départ de la quatrième édition de cette course sera donné au parc des Étangs à Anderlecht. « C’est toujours une grande fierté d’organiser cette course dans notre commune. Notre territoire peut se targuer d’avoir des espaces magnifiques, ce qui rend le tracé de cette course tout simplement unique. S’agissant d’une course à vocation caritative, les marcheuses sont évidemment également les bienvenues sur les parcours de 3 et 6km. » se réjouit Julien Milquet, échevin des Sports.

« La commune d’Anderlecht est fière de participer à une noble cause comme celle-ci, nous encourageons toutes les Anderlechtoises à y participer. De plus, le RSCA s’allie à notre course en offrant à toutes les participantes des tickets pour un match des RSCA Women. » ajoute Fabrice Cumps, bourgmestre d’Anderlecht.