Les jardins de pluie, nouvelle arme de la Région bruxelloise pour lutter contre les inondations

À Forest, la rue de l’Eau porte bien son nom, puisqu’elle accueille des jardins de pluie, afin d’éviter les inondations. La commune est pionnière dans la gestion de l’eau, et est citée en exemple par la Région bruxelloise concernant son plan de gestion de l’eau 2022-2027, actuellement soumis à l’enquête publique. Forest se situe en fond de vallée, et est fréquemment victime d’inondations lors de fortes pluies.

Désengorger les égouts

Le nouveau plan de gestion de l’eau, qui intègre celle des eaux pluviales, compte instaurer des jardins de pluie en région bruxelloise, comme c’est déjà le cas dans la commune de Forest. « Grâce à ces installations urbaines, L’eau s’infiltre dans le sol proche de là où elle est tombée, et désengorge les égouts en cas de fortes pluies, car l’eau ne s’évacue plus par là. Cela permet d’éviter que l’eau sale ne soit déversée dans la Senne et le canal quand les égouts sont saturés », indique le ministre régional de la Transition climatique et de l’Environnement Alain Maron (Ecolo).