Une quarantaine d’artisans bruxellois vont partager leur savoir-faire durant un mois lors des Brussels Artisanal Workshops

L’événement, soutenu par la Ville de Bruxelles et organisé par l’asbl Bruxelles Entreprendre en collaboration avec Wecandoo, a pour but de mettre en valeur les artisans locaux en proposant à toutes et tous de pousser leurs portes, de découvrir les coulisses de leur art et de s’y essayer.

Si la première édition des BAW était limitée au Quartier Saint-Jacques, à proximité de la Grand-Place, la seconde sera plus vaste et entièrement portée par la Ville. «Suite au succès de l’événement en 2021, nous avons décidé d’élargir sa zone géographique à l’ensemble du territoire de la Ville de Bruxelles», précise Fabian Maingain, échevin des Affaires économiques. «Notre souhait est de faire connaître toute la richesse du savoir-faire des artisans bruxellois et de dynamiser leurs commerces, tout en valorisant la création locale dans une optique écoresponsable».