Grave accident à Thulin: un automobiliste transporté à l’hôpital

Trois accidents insolites en moins de 24 heures à Mons-Borinage: l’un d’eux s’est même produit aux urgences d’Hornu! (photos) Plusieurs accidents se sont malheureusement succédé sur notre territoire. Un incident s’est même produit aux urgences d’Hornu. Et l’axiale boraine a été bloquée ce mardi matin !

Un conducteur a terminé dans un fossé près du rond-point «Pino et fils» à Thulin. - D.R.

Jessica Collini

Trois accidents se sont produits depuis lundi soir, sur la zone boraine et dans les Hauts-Pays. Le premier remonte à lundi soir, vers 22h50.

Dans un fossé ! Les pompiers de Dour sont intervenus sur la nationale 552, la route de Wallonie, ce lundi soir. Un accident venait de se produire juste avant le rond-point dit « Pino et fils » et la rue des Saules à Thulin. D’après nos informations, le conducteur de 26 ans venait de Baudour et se dirigeait vers Dour. Les pompiers l’ont extrait de son véhicule pour qu’il soit pris en charge par les secours. L’homme a été transporté à l’hôpital d’Hornu. La victime se plaignait de douleurs thoraciques mais ses jours n’étaient pas en danger. Le conducteur a passé des radios à l’hôpital. Aucun traumatisme n’est à signaler mais il est resté en observation pour la nuit.

L’automobiliste a terminé sa course dans un fossé près du rond-point «Pino et fils» à Thulin. - D.R.

Les pompiers de Dour ont extrait la victime de sa voiture. - D.R.

Les circonstances de l’accident doivent encore être déterminées. La victime ne se souvient de rien, nous apprend-on. D’après les premières constatations de la police, la victime a perdu le contrôle de son véhicule à une centaine de mètres du rond-point « Pino et fils ». Alors qu’elle se dirigeait vers le côté droit de la chaussée, elle a terminé dans le fossé près du rond-point… Les airbags ne se sont pas déclenchés, ce qui laisse supposer que la vitesse du conducteur n’était pas excessive. Ce lundi soir, le dépanneur Pascal Boucq a été appelé. Après l’intervention des pompiers, il a dû embarquer la voiture à l’aide d’une grue.

Le dépanneur a utilisé une grue pour pouvoir remorquer la voiture. - D.R.

Jusqu’aux urgences ! Un incident s’est passé le même jour aux urgences d’Hornu. Sous l’emprise de l’alcool, un automobiliste a fait une entrée pour le moins remarquée… Sur son chemin, l’individu a percuté un véhicule, plusieurs bordures et des plots verts. L’homme aurait même reculé dans une porte de garage des urgences…

L’automobiliste s’est rendu lui-même aux urgences d’Hornu. - D.R.

La police a embarqué l’automobiliste. - D.R.

L’homme a percuté un véhicule, plusieurs bordures et des plots verts. - D.R.

Contacté par nos soins, le centre hospitalier EpiCURA nous répond : « Cet homme était effectivement en état d’ébriété. Il s’est rendu lui-même aux urgences et la police l’a embarqué. » Fort heureusement, l’individu n’a pas été blessé. Sa voiture a été prise en charge par le dépanneur Mac’Mobile.

L’avant du véhicule est sinistré... - D.R.

Dans un poteau d’éclairage… Une scène ahurissante s’est produite ce mardi matin sur l’axiale boraine à Colfontaine. C’est au volant d’une Fiat Punto qu’un automobiliste a tiré une voiture sur sa remorque. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas parvenu à ses fins…

La voiture était sur la remorque au moment de l’accident. - D.R.

La voiture est tombée de la remorque et s’est retrouvée contre un poteau d’éclairage. - D.R.

Arrivé sur l’axiale boraine, le conducteur a rencontré de gros problèmes. Sa remorque s’est détachée de la Fiat Punto. Sous le poids de la Citroën C5, la remorque allait de gauche à droite… La voiture qu’il transportait est tombée et s’est encastrée dans un poteau d’éclairage. Le poteau a été littéralement sectionné. L’axiale boraine a donc été bloquée. D’où l’intervention du dépanneur Mac’Mobile, qui a remorqué la Citroën C5 et la remorque.